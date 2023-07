La sofferenza: ecco come sta la 13enne Sophia che lotta per la vita dopo il tragico incidente. Il 13 luglio sarà fiaccolata

Nella tarda mattinata ha ricevuto, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale civile di Caserta, del sindaco Antonio Scialdone. Oggi pomeriggio l’esame autoptico sul povero Antonio Lubrano. Dopodiché bisognerà attendere la decisione del magistrato per stabile i tempi dei funerali

VITULAZIO/BELLONA – Il sindaco di Vitulazio Antonio Scialdone si tiene costantemente informato sull’evoluzione degli eventi tragici scatenatisi dopo l’incidente mortale che ha sottratto alla vita, a soli 18 anni, il povero Antonio Lubrano. Nella tarda mattinata odierna, il primo cittadino si è recato all’ospedale civile di Caserta per far visita ai genitori e ai congiunti di Sophia M., la ragazzina di 13 anni, che viaggiava insieme ad Antonio Lubrano, ricoverata in condizioni molto serie nel reparto di terapia intensiva, assistita 24 ore su 24 dal personale dell’ospedale. L’ematoma cerebrale è la preoccupazione più grande. Le sue condizioni sono state definite come stazionarie dai medici del civile i quali si augurano che il decorso migliori, aiutato anche dalla giovane età di questa ragazza per la quale tutta Vitulazio, ma non solo, sta pregando. Sophia viene tenuta, naturalmente, in uno stato di coma farmacologico e la massima attenzione è prestata anche alle condizioni del suo bacino, seriamente fratturato e su cui, per il momento, i chirurghi non sono intervenuti per non sottoporre ad ulteriori stress il corpo di Sophia. Un lavoro efficace è stato invece già realizzato sulle fratture ai femori e vengono tenute sotto osservazioni anche delle piccole lesioni ad organi vitali che comunque non costituiscono un elemento di grande preoccupazione per i medici.

Il sindaco Antonio Scialdone attende anche novità per l’organizzazione dei funerali di Antonio Lubrano. Proprio oggi pomeriggio il ragazzo sarà sottoposto all’esame autoptico. Dopodichè sarà il magistrato a decidere se disporre o meno il dissequestro della salma. In poche parole bisogna attendere almeno 24 ore per capire se i funerali si terranno già giovedì oppure nei giorni successivi. Intanto le due comunità, quelle di Vitulazio e di Bellona, cercano di elaborare lo shock e di mostrare concreta solidarietà e vicinanza umana alla famiglia del povero Antonio Lubrano e per la sorte di Sophia M.

A riguardo, per dopodomani, giovedì 13 luglio, è stato organizzata una fiaccolata alle ore in partenza da piazza Mercato a Bellona e proseguirà per le vie della città.