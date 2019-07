LA SOLITA MONDRAGONE che si fa male da sola. Ieri sera bottiglie rotte, motorini in transito sui marciapiedi… solita vergogna sul lungomare

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Gente ubriaca in strada che lancia bottiglie vuote a terra e motorini che corrono sui marciapiedi in zona lido. Questo il ritratto serale di una città di mare secondo quanto testimoniato da alcuni cittadini.

Sembrerebbe che la sera i marciapiedi non sono più tali, trasformandosi in area di sosta o addirittura di transito di ciclomotori che corrono all’impazzata tra la gente. E’ dunque evidente il pericolo che corrono le persone, soprattutto anziani e bambini, ed è per questo che bisognerebbe intervenire prima che possa accadere una tragedia. Si chiedono interventi della polizia municipale per dare un segnale chiaro e preciso a tutti coloro che, oltre a violare il codice della strada, mettono a repentaglio la salute e la vita dei cittadini.



L’ estate scorsa sempre in zona lido, si presentò lo stesso problema e dopo il polverone alzato dai media “caddero” una pioggia di multe sulla testa dei motociclisti non rispettosi del codice della strada, anzi si fece molto di più provvedendo al sequestro di alcuni mezzi a due ruote sprovvisti di copertura assicurativa.