LA STORIA di Renato. Percepisce il reddito di cittadinanza e in cambio ripulisce il centro storico di TEANO

TEANO (Pietro De Biasio) Renato Montaquila. Oggi vogliamo parlare di lui che molti conoscono come Bob Marley. Perché vogliamo parlare di lui? Lui fa i fatti, si è messo a disposizione della comunità per un servizio di volontariato. Un gesto di cittadinanza attiva di eccellente valenza e un esempio da emulare. Renato questa mattina per far splendere il centro storico e per un amore smisurato del suo paese, ha deciso di tagliare l’erba soprattutto la parietaria che prolifica per le strade e per i marciapiedi di tutta la città. Sposato e padre di una bambina, Renato riceve il trattamento del reddito di cittadinanza e per questo ha deciso di rendere un servizio alla comunità. L’esempio di Renato lo abbiamo volutamente evidenziare ed esaltare perché il suo gesto lo merita, non possiamo che apprezzare, apprezzare all’infinito.