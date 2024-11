La «StraCasale» torna domenica 3 novembre: record con oltre 1300 al via.

Gara di 10 km su strada con lunghi rettilinei organizzata dall’Asd «Casale Si» di Antonio Corvino.

CASAL DI PRINCIPE (Pietro De Biasio) – Si attende soltanto lo scoccare delle 8.30 di domenica 3 novembre: a quell’orario, dal parco «Don Peppe Diana», «simbolo della legalità», a Casal di Principe, il via ufficiale della 3° «StraCasale» che si avvia a frantumare il record dello scorso anno in virtù delle 1300 adesioni pervenute. Un traguardo ottenuto con dedizione, entusiasmo ed energia dagli organizzatori della società di atletica leggera «Casale…Si» presieduta da Antonio Corvino.

Con il patrocinio del Comune di Casal di Principe, si avvale della collaborazione dell’associazione «La Forza del Silenzio», dell’Acsi e della Fidal. La gara che coniuga competizione e valori sociali, ispirandosi al motto «Corriamo in amicizia», si svolgerà su un percorso pianeggiante che si snoda tra i lunghi rettilinei cittadini di Casal di Principe, offrendo ai partecipanti una chance unica di raggiungere il proprio «personal best time». A garantire l’atmosfera saranno gli speaker ufficiali: Gennaro Varrella, Zagara Arancio e Giovanna Tessitore, pronti a scandire ogni momento della competizione. L’edizione del 2023 ha visto una partecipazione record di 72 società sportive, con atleti provenienti da ogni parte d’Italia.

Nella classifica a squadre, ha trionfato la Podistica Frattese del presidente Antonio

. Individualmente, l’albo d’oro annovera il keniano, che nel 2023 ha chiuso con il tempo straordinario di 29’08”, seguito dai marocchini(29’55”) eLakriti (31’24”). Tra gli italiani,ha conquistato la quarta posizione con 32’45”. Nel settore femminile, la kenianaha dominato con 34’09”, seguita da(36’44”) e(38’00”). La «StraCasale» mette in palio premi interessanti per incoraggiare la partecipazione e premiare le migliori performance. La società vincitrice della classifica a squadre riceverà un premio di mille euro, con una graduatoria premi fino alla decima posizione. Anche gli atleti potranno ambire a numerosi premi: i primi due classificati, sia maschili sia femminili, riceveranno un riconoscimento, esteso fino al 200° atleta.

Più di una gara, la «StraCasale» si presenta come un evento di comunità, reso possibile anche grazie alla collaborazione tra istituzioni locali, organizzatori e cittadini. Nel contesto di Casal di Principe, un luogo che lotta ogni giorno per costruire un’identità positiva, la manifestazione diventa occasione di riscatto, portando in primo piano il valore dello sport come simbolo di speranza e amicizia. Dunque, appuntamento a domenica: Casal di Principe accoglierà atleti, famiglie e spettatori in una giornata che promette di essere indimenticabile, celebrando lo sport, l’unione e l’impegno per una società migliore.