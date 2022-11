La stradina di MADDALONI che sta intrappolando camion e tir. ECCO COSA STA SUCCEDENDO

MADDALONI – Disagi del terzo millennio, potremmo dire. A diversi autisti di mezzi pesanti che trafficano per le strade casertane sta capitando qualcosa di complicato da gestire.

I navigatori, quelli del telefono e quelli satellitari, utilizzati per gli spostamenti per tantissime persone, soprattutto per chi non conosce le strade e le stradine casertane – come, ad esempio, gli autisti di tratte nazionali e internazionali -, nel consigliare la giusta strada che possa portare sull’Appia, sulla Statale o sull’Autostrada, consiglia ai viaggiatori di percorrere via Grotticella.

E questo tratto non è esattamente perfetta per i mezzi pesanti, tutt’altro. Si tratta di una via di piccole dimensioni che poirta i tir a sfiorare le case private, bloccare la circolazione dei residenti e lambire il sottopasso ferroviario per evitare di rimanere incastrati.

E

una volta dentro, amen! Non è più possibile riuscire a girarsi o fare retromarcia.

Diversi sono i danni sia ai mezzi pesanti, con ruote ammalorate per essere finite fuori strada e teloni recisi da alberi e balconi, ma anche le infrastrutture sono state sottoposte a diverse manutenzioni proprio per questo continuo passaggio di mezzi pesanti.