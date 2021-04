LA STRAGE DI PASQUA. Il vescovo: “Chiamerò i genitori dei giovani deceduti”

MIGNANO MONTE LUNGO – Una “tragedia grandissima“, come lo strazio e il “dolore” per la morte di quattro persone, di cui tre ventenni, in un tragico incidente frontale avvenuto ieri sera sulla Casilina. “E’ una tragedia enorme – dice all’Adnkronos il vescovo di Teano Giacomo Cirulli -. Ora voglio chiamare e incontrare i genitori di questi giovani per un conforto spirituale“.

“E’ un lutto gravissimo che ha colpito la nostra comunità – dice il vescovo – nel giorno in cui la morte è sconfitta e la vita trionfa. Oggi più che mai dobbiamo dare l’annuncio di risurrezione, pure nel dolore grandissimo. Sono in contatto con il parroco di Mignano Monte Lungo, desidero contattare le famiglie“.