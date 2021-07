LA TALPA. La Dda indaga sottufficiale della Finanza in servizio alla Procura di S.MARIA C.V. Avrebbe agevolato Ciccio ‘e Brezza e il CLAN DEI CASALESI

Si tratta di un’indagine che dura ormai da un anno e che potrebbe coinvolgere anche altre persone in vista

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.g) – Da indiscrezioni provenienti da ambienti vicini al tribunale e dotate di alto grado di attendibilita’ giunge notizia che un avviso di garanzia sia stato inviato, da parte della Direzione Distrettuale Antimania presso il Tribunale di Napoli, ad un ufficiale di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza in servizio alla Procura della Repubblica sammaritana. Gli inquirenti ipotizzano a carico del sottufficiale il reato di favoreggiamento aggravato dal vincolo mafioso per aver agevolato esponenti del clan dei casalesi.

Le accuse provengono in gran parte dal collaboratore di giustizia Francesco Zagaria detto Ciccio di Brezza, cche ha indicato, a quanto pare, nell’appartenente alle Forze dell’Ordine, la talpa della loro organizzazione in seno alla Procura sammaritana che in cambio di favori ed utilita’ avrebbe fatto mercimonio della propria funzione di pubblico ufficiale. Pare che nell’inchiesta – che va avanti da piu’ di un anno – siano coinvolti politici e amministratori comunali. L’indagine potrebbe portare – di qui a breve – a sviluppi clamorosi e a misure cautelari e interdittive a cariche di soggetti che allo stato risultano formalmente indagati e di cui per motivi legati al segreto istruttorio non vengono rivelati i nomi.