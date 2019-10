La “tecnica del bullone”: arrestati 2 cinquantenni

¬†TRENTOLA DUCENTA – Rubavano le auto ingannando gli automobilisti, spesso anziani, facendoli fermare con una scusa, ovvero usando la ‘tecnica del bullone’. Una volta fermati i conducenti, li minacciavano e andavano via con la loro auto che spesso veniva lasciata dalle vittime ancora con il motore acceso. Dopo una serie di investigazioni, i carabinieri di Trentola Ducenta, sono risaliti a due cinquantenni di Arzano (Napoli): su provvedimento del gip del Tribunale di Aversa -Napoli Nord , che ha accolto la richiesta della locale Procura, sono state eseguite le due misure cautelari in carcere per rapina e furto con destrezza.