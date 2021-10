La terza ondata COVID uccide ancora. Muore 71enne, era ricoverata

CERVINO – (f.m.) L’epidemia Covid-19 torna a far paura nel comune di Cervino. Come già riferito da nostri articoli precedenti, 35 sono gli attuali contagiati. Oggi, dall’ospedale Cotugno di Napoli giunge alla comunità una terribile notizia. È deceduta per l’aggravamento delle sue condizioni di salute Alessandra De Lucia. Ricoverata da qualche tempo all’ospedale napoletano causa Covid-19, lascia il marito Giovanni e due figlie. Una notizia sconcertante la quale lascia intendere che, nonostante l’allenamento delle misure di contenimento, lo stato di emergenza non è ancora passato e pertanto c’è bisogno ancora di rimanere costanti e vigili. Inoltre, in un paese di circa 4900 abitanti, avere 35 contagi non è certo poco allarmante.