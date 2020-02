LA TRAGEDIA della VARIANTE. Il dolore di un’intera comunità per Giuseppe e Salvatore: “Siete per noi figli, fratelli, nipoti”

SAN PRISCO – Gruppi social vergati a lutto, dolore, commozione, lacrime e silenzi, accompagnati da centinaia e centinaia di messaggi di cordoglio e vicinanza alle famiglie di Giuseppe Mingione e Salvatore Fusco, i due ragazzi scomparsi stanotte nel tragico incidente avvenuto lungo la Variante.

I due, entrambi di San Prisco, erano molto conosciuti e in queste ore drammatiche, in tanti non riescono a dare una spiegazione al destino crudele che li attendeva. Abbiamo raccolto alcuni dei messaggi più toccanti e di vicinanza alle famiglie, chiuse in un dolore comune, ma non per questo facile da sopportare.

Scritti commoventi, lasciati sia da chi li conosceva personalmente, sia da chi non aveva un contatto diretto con i due. Parole che raccontano di un sentimento di dolore che sta unendo l’intera comunità di San Prisco la quale, stamattina, si è svegliata con la perdita improvvisa di due ragazzi.

Ecco alcuni messaggi:

“Giuseppe Mingione, della V A Liceo Sportivo, era un bravo allievo del Liceo Garofano… Stretti e commossi in un unico abbraccio fraterno ricorderemo per sempre il suo dolce sorriso 💕”

“Veramente una grandissima tragedia…r i p”

“Che destino crudele xché. 😭che il signore vi accoglie nel migliore dei modi ❤condoglianze alle famiglie”

“Che tristezza. Due giovani, la cui vita si interrompe all’improvviso. Signore dai tanta forza ai due papà e alla mamma di Salvatore.”

“Che il Signore accolga questi due Angeli in Paradiso.Un abbraccio alle Famiglie”

“Non ci sono parole, per descrivere la triste sorte di due ragazzi stroncati dalla vita troppo presto, Giuseppe e Salvatore.”

“Un crudele destino li attendeva, inconsapevoli di stare trascorrendo gli ultimi attimi della loro esistenza su questa terra.”

“Ci lasciano un vuoto incolmabile, un dolore inestimabile. Giovani, che sono per tutti noi, figli, fratelli, nipoti. Il mio pensiero triste, oggi va a voi, “che la terra vi sia lieve” . E ai vostri cari, “che Dio vi aiuti a sopportare l’insopportabile”.

“Non ho parole solo lacrime per questi due giovani che dio le tenga sempre nel suo manto celeste r. P. I.”