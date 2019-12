LA TRAGEDIA DI MONDRAGONE. L’esplosione generata da una fuga di gas dal tubo del piano cottura

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Emergono ulteriori dettagli sulla tragedia avvenuta ieri sera in via Tessaglia a Mondragone (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA). Dai primi accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, sembrerebbe che a causare l’esplosione sia stato un principio di incendio originatosi vicino alla stufa, a causa di una improvvisa fuga di gas proveniente dal tubo del piano cottura.

E proprio questo piano cottura aveva dato problemi di accensione prima che si verificasse la tragedia.

La deflagrazione, che ha investito in pieno le tre persone all’interno dell’appartamento, ha ucciso Michele Campoli e ferito altre tre persone, due delle quali ricoverate al Cardarelli di Napoli in gravissime condizioni.