La TRAGEDIA di Piazza Pertini. Indagato il ragazzo alla guida, il cordoglio del sindaco: “Nessuna vita dovrebbe essere stroncata così”

TRENTOLA DUCENTA -“Cari concittadini è per me oltremodo difficile questa mattina riuscire a trovare le parole giuste per parlare di quanto accaduto.

Ieri sera, come molti di voi già sapranno, una giovane concittadina di 19 anni, Rita De Chiara, è venuta a mancare, a causa di un incidente stradale.

È questo un momento di silenzio assordante, di dolore inspiegabile e lacerante, a cui non riuscirò mai e credo nessuno riuscirà mai a trovare un senso; nessuna vita dovrebbe essere stroncata così, mai!

Mi unisco, con sentita partecipazione, al dolore di tutta la famiglia e di tutti i cari di Rita, con la certezza che l’amore provato in vita sarà imperituro.

Invito l’intera Comunità di Trentola Ducenta a praticare, per oggi, un eloquente e rispettoso silenzio; in concomitanza con i funerali sarà proclamato il lutto cittadino.” Il cordoglio commosso del sindaco, Miche Apicella, a poche ore dal tragico incidente, che ha scosso l’intera comunità di Trentola Ducenta. Denunciato a piede libero per omicidio stradale N.S., il 18enne alla guida della vettura sulla quale viaggiavano.