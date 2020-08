SAN CIPRIANO – Tragedia pochi minut fa in via Giusti: una donna di 57 anni è precipitata da una finestra o da un balcone di casa, la dinamica no è ancora chiaro. Sul posto carabinieri e polizia. La donna è deceduta. Di indaga sulla dinamica dei fatti e per stabilire se si sia trattato o meno di un gesto estremo