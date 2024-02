La truffa degli Ecobonus, esce dal carcere imprenditore casertano

FRIGNANO – Era nell’elenco delle sei persone arrestate il 31 gennaio scorso, l’imprenditore di Frignano Salvatore Conte, scarcerato in queste ore dal tribunale del Riesame, su instanza presentata dal suo avvocato, il legale Alfonso Quarto.

L’ordinanza emessa dal tribunale di Aversa Napoli Nord, su richiesta della procura normanna, aveva fatto scaturire anche il sequestro preventivo per un valore di circa 16 milioni di euro a carico di 34 soggetti e disposto un ulteriore sequestro preventivo di crediti d’imposta fittizi del valore di circa 48 milioni nei confronti di 35 persone residenti in 12 regioni italiane. Oltre ai sei arrestati, sono 77 gli indagati.

Secondo gli investigatori, gli imprenditori avrebbero ceduto a Poste italiane terzo soggetto in buona fede – crediti di imposta pari a circa 130 milioni di euro accumulati grazie alle agevolazioni del “Decreto rilancio” e relative a lavori edilizi mai eseguiti in diverse regioni, facendo poi sparire il denaro ricevuto in cambio