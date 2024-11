LA TRUFFA DELLE DONNE SINGLE. Il messaggio alla ricerca di un “uomo leale”, ma in realtà…

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – A segnalarci questa nuova truffa è stata una nostra lettrice che, dopo aver letto il testo del messaggio, si è resa conto che, evidentemente, non era per lei.

“Cerco un uomo leale e responsabile. Se non ti dispiace, conosciamoci“. È questo il testo dell’sms arrivato da un numero di telefono italiano, ma non conosciuto dal destinatario.

Il messaggio fa riferimento a un altro numero di telefono, collegato ad un account WhatsApp, con il quale l’uomo potrebbe entrare in contatto con una donna che vuole conoscerlo.

Il tentativo, quindi, è quello di avvicinarsi a uomini single, o non esattamente fedeli, tentati dall’idea di conoscere una donna.

Ma perché parliamo di truffa? Il numero di cellulare da cui è partito il messaggio è stato già utilizzato in altre occasioni per un falsi pacchi da ritirare o per contattare persone in modo da fargli credere che il proprio figlio ha rotto il telefono.

Si tratta di tentativi di prendere possesso di dati personali delle vittime per poi utilizzarli in modo da rubare, ad esempio, denaro dal conto corrente alle stesse o per compiere altro truffe ai danni di terzi.