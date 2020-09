LA VIDEOINTERVISTA. Gabriella Santillo (FdI): “Sono una testarda e al consiglio regionale vorrei portare la cultura dell’efficienza e della concretezza dell’imprenditrice”

E’ tutto sul filo della manifestazione di una mentalità la chiacchierata con la candidata del partito di Giorgia Meloni che in pochi anni è riuscita ad essere eletta al consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere e, con una corsa pressoché solitaria, al consiglio provinciale dove è titolare delle deleghe alle attività produttive e all’agricoltura

SANTA MARIA CAPUA VETERE – L’esperienza di imprenditrice si coglie nella maggior parte dei passi di questa intervista che abbiamo fatto con Gabriella Santillo, consigliera comunale di Santa Maria Capua Vetere, consigliera provinciale, ed oggi candidata al consiglio regionale nel partito di Fratelli d’Italia.

Il filo conduttore si sviluppa proprio nella rivendicazione di una forma di esperienza legata alla concretezza e alla riduzione delle lunghezze dei processi complessi della politica che ne riducono o addirittura annullano l’importanza, secondo Gabriella Santillo. La sua esperienza è legata alle attività produttive e all’agricoltura, deleghe che ricopre anche come consigliere provinciale. Nell’intervista c’è anche il racconto della sua esperienza da consigliere di maggioranza nell’Amministrazione di Antonio Mirra con le spiegazioni per cui, anche lei con una decisione coraggiosa tutto sommato, perché in provincia di Caserta è difficile che si trovino persone che passano dalla maggioranza all’opposizione, ha deciso di abbandonare.