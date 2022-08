LA VIDEORISSA. Il modello sicurezza di Zannini e Lavanga. Mah, sarà l’ultima frontiera del turismo esperienziale😅😅

Le immagini riprese da alcuni cittadini sono inequivocabili e stanno facendo il giro di tutti i social

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Le immagini riprese da alcuni cittadini sono inequivocabili e stanno facendo il giro di tutti i social. Una rissa avvenuta ieri sera in piazzale Conte si è consumata tra i tavoli di due attività commerciali intente in quel momento a servire i propri clienti mentre trascorrevano dei momenti di relax.

Un gruppo di persone facinorose se le sono date di santa ragione, rendendosi protagonisti di azioni censurabili. Per loro sedie e tavoli diventati oggetti contundenti per colpire a più non posso i propri rivali.

Una scena da film western, se non peggio, nella quale violenza e follia hanno camminato a braccetto.

Cosa sia davvero accaduto in quegli attimi, non è ancora noto ma secondo alcune indiscrezioni, un litigio cominciato nell’area a ridosso dello skate park, dove sono posizionate delle giostrine per bambini, si sarebbe spostata in prossimità dei due locali, un ristorante ed un bar, per poi degenerare in rissa quando uno dei protagonisti coinvolti nel primo litigio, è piombato contro un tavolo dove stava cenando una famiglia.

Da questo momento in poi è iniziato uno spettacolo a dir poco deplorevole accompagnato dalle urla di clienti spaventatissimi che hanno abbandonato il proprio tavolo per scappare via.