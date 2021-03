L’ADDIO al piccolo ANDREA, morto a soli 4 mesi. La bara bianca accolta da lacrime ed applausi

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (Lidia e Christian de Angelis) Dolore a lacrime per l’ultimo saluto al piccolo Andrea Cipullo di 4 mesi. Ieri mattina si sono svolti i funerali presso la chiesa della Madonna delle Grazie a Santa Maria Capua Vetere del piccolo bimbo di 4 mesi, deceduto durante il sonno e trovato senza vita dai familiari nella culla. Sul corpicino è stato eseguito l’esame autoptico come disposto dal magistrato per accertare le cause del decesso, che sembrano essere riconducibili ad una morte bianca, tipica dei bimbi così piccoli. Alla funzione presenti la madre Roberta, il padre Benito, la sorellina Tanya e parenti ed amici in numero limitato per le norme di sicurezza. La piccola bara bianca è stata accolta con lacrime e applausi, un angelo volato via troppo presto ha addolorato l’intera comunità.