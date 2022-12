L’addio alla mamma 48enne. Ha combattuto contro la malattia

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Grande dolore e commozione ai funerali della giovane madre. Stamani presso la Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli ad Aversa, si sono svolti i funerali di Ada De Raffaele di soli 48 anni, che lascia le figlie Giada e Giorgia e tanti amici e familiari nel dolore. La donna ha combattuto come una leonessa, ma il destino l’ha strappata prematuramente all’affetto dei suoi cari. Alla funzione in tanti per l’ultimo saluto a questa anima bella e solare che va via troppo presto.