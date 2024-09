Ladri a scuola: rubati computer nuovi e danni all’istituto: “Credo ci sia dietro la malavita”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

PIGNATARO MAGGIORE (g.v.) – E’ accaduto di nuovo. Per la seconda volta in pochi mesi alcuni malviventi si sono introdotti di notte nell’istituto comprensivo Pascoli in via Medaglie d’oro “A. Iannotta” e hanno rubato computer e tablet.

L’ultima volta era capitato a giugno, prima della chiusura dell’anno scolastico. I ladri in quel caso portarono via 39 Pc. Stanotte altri portatili ancora imballati sono spariti nel nulla.

Questa volta però i delinquenti hanno alzato il tiro. Non solo il furto, i malviventi hanno organizzato un vero e proprio atto vandalico. Hanno tagliato i fili dei telefoni e della connessione wi-fi procurando diversi danni all’istituto. Sul caso indagano i carabinieri di Pignataro Maggiore.

E’ stato il comandante della stazione a fare il sopralluogo dopo la segnalazione della dirigente scolastica Caterina Di Tella. “E’ stato un episodio di violenza non solo contro la scuola ma anche contro gli studenti e le famiglie“, ha dichiarato la DS. “Questi computer erano stati acquistati con i fondi PNRR, Piano scuola 4.0. Ma non solo. Hanno tagliato fili dei telefoni. Un vero attentato all’istituzione scolastica, alla legalità. E’ questa cosa mi fa rabbia e faccio pertanto un appello ai residenti. Chiedo cortesemente di collaborare con le forze dell’ordine. Chi ha visto qualcosa in modo anonimo faccia la segnalazione ma soprattutto non acquisti nei mercatini o in negozi non autorizzati computer che potrebbero essere di dubbia provenienza. Ho comunicato i numeri seriali dei computer trafugati. Chi verrà in possesso dei computer potrebbe essere incriminato per furto”.

I militari della locale stazione stanno intanto visionando alcune telecamere della zona per poter risalire ai colpevoli. I ladri potrebbero aver i minuti contati. “Chiederò al sindaco Giorgio Magliocca perché si possa attivare con il Comune con un servizio di telecamere da installare presso la nostra scuola. I genitori sono allarmati da questi continui furti e credo che ci sia anche lo zampino di qualche personaggio della malavita locale perché non mi spiego – infine conclude la dirigente scolastica – come sia possibile che la nostra scuola con sette plessi tra Pignataro, Pastorano e Camigliano, sia finita continuamente nel mirino di queste bande criminali”.