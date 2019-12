Ladri all’assalto di case e negozi. Il sindaco presenta un esposto ai carabinieri

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Raffica di furti in appartamento, il sindaco va in Caserma per un esposto e chiedere maggiori controlli. A seguito dei continui furti a danno dei cittadini e le polemiche e segnalazioni degli stessi, il primo cittadino ha deciso stamani, unitamente ad un suo assessore, di recarsi presso la locale stazione dei carabinieri, presentare un esposto per tali atti criminali e chiedere maggiori controlli per contrastare il fenomeno.

In queste ore sono stati numerosi i furti in appartamento avvenuti con le famiglie in casa, chiuse in camere o minacciate per depredare case e negozi. Infatti ieri si sono verificati diversi casi. Il primo in via Togliatti, al secondo piano di una palazzina, una signora ha trovato i ladri sul balcone di casa in via Cimarosa, nei pressi del negozio Hydros, che stavano scappando dopo il furto, poi hanno depredato un minimarket in via Togliatti e furto in appartamento in via Montale a danno di una famiglia, e una rapina mentre una coppia era a letto, in casa nei pressi della provinciale, sono stati chiusi in camera durante il colpo, sequestrando di fatto le vittime.

Altri tre furti in appartamenti in via Don Manzoni. Secondo le segnalazioni si tratta di una banda di albanesi che circolano a bordo di una Fiat 600 di colore blu, che si apposta in strade isolate, monitorano la zona e poi individuata la vittima entrano in casa e la derubano, sequestrando i proprietari presenti. A seguito di tutto ciò è intervenuto il sindaco Giuseppe Dell’Aversana che ha reso noto: “Stamani di buon ora mi sono recato insieme all’assessore Giovanni D’Errico alla stazione dei carabinieri di Sant’Arpino per consegnare a mano una nota con cui segnalo la preoccupazione di molti cittadini per i furti negli appartamenti .I militi mi hanno confermato l’esistenza del problema ed hanno ribadito il loro impegno costante sul territorio dando la disponibilità ad intensificare i controlli sulle strade chiedendo anche una maggiore collaborazione dai parte dei cittadini che possono segnalare situazioni sospette al 112.I loro controlli sul territorio saranno costanti con ronde giornaliere e diventa necessaria sinergia fra istituzioni e cittadini . Come sindaco ho espresso piena fiducia nella professionalità dei carabinieri e dato la disponibilità a collaborare in ogni modo.”