Ladri assaltano l’abitazione di un funzionario comunale, in fuga con il bottino

Hanno agito indisturbati approfittando dell’assenza dei proprietari

CASAL DI PRINCIPE – Banda di ladri assalta l’abitazione di un funzionario comunale. E’ successo a Casal di Principe durante il week end appena trascorso. Una banda di ladri ha fatto irruzione, approfittando dell’assenza dei proprietari, presso l’abitazione del funzionario mettendo, purtroppo, a segno il colpo. Il raid è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Le forze dell’ordine hanno intensificato le attività investigative al fine di identificare i responsabili non escludendo la possibile esistenza di un coordinatore locale che fornirebbe informazioni e supporto logistico a una rete di criminali, presumibilmente di origine straniera, specializzati in rapine e furti in abitazione.