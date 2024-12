Ladri colpiscono supermercato: danno ingenti e rubati cibo e liquori

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un risveglio amaro per il titolare e i dipendenti del Supermercato Papale, situato in via del Lavoro, a Santa Maria Capua Vetere. Questa mattina, all’apertura dell’attività, il proprietario si è trovato di fronte a una scena inaspettata e devastante: la serranda del negozio completamente divelta, impedendo l’accesso all’interno, mentre numerosi alimenti e bevande giacevano sparsi in strada.

Secondo le prime informazioni, il furto sarebbe stato messo a segno durante la notte, quando i malviventi si sono introdotti nel supermercato e hanno trafugato numerosi prodotti, in particolare cibi e liquori. L’entità del danno non è ancora stata quantificata con precisione, ma sembra che l’esercizio commerciale abbia subito gravi perdite, non solo in termini di merce rubata, ma anche a causa dei danni strutturali provocati dai ladri.