SAN MARCO EVANGELISTA (red.cro.) – Un escalation improvvisa, quanto inaspettata per un centro come San Marco Evangelista. Una banda di ladri si è introdotta in ben sei abitazioni tra via Mazzini e via Rampi, con i colpi messi a segno tra le 3 e le 4 di stanotte.

Nei vari colpi avvenuti stanotte, ovviamente, l’obiettivo sono stati sempre il denaro contante e gli oggetti di valore custoditi nelle case. Infuriati, inevitabilmente, i residenti della zona.