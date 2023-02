Ladri di marmitte colpiscono nella notte: L’IDENTIKIT DELLA BANDA

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Stanotte una banda di ladri specializzata di marmittari ha deciso di depredare le auto in sosta in via Presidio, in zona fuori sant’Anna.

Erano 4 soggetti, di cui uno faceva il palo. Vestiti di blu e con cappellini di lana scuro, i malviventi erano sulla trentina, secondo la testimonianza e sono giunti sul posto con un’auto bianca.

Dopo aver preso le marmitte si sono immediatamente dati alla fuga.

Perché si rubano le marmitte delle auto?

Il motivo è molto semplice: ad attirare i ladri è la presenza di numerosi metalli rari, fra cui il platino, il palladio e il rodio. Questi materiali, per un singolo catalizzatore, possono fruttare sul mercato fino a circa 200 euro.

In

un catalizzatore ce mediamente un grammo di rodio, poi vanno aggiunti palladio e platino che hanno quotazioni simili a quella dell’oro.

Fra i veicoli più a rischio troviamo i modelli Euro 4, Euro 5 ed Euro 6.

Per evitare che la marmitta catalitica venga strappata via qualcuno decide di proteggerla con una capsula di metallo, ma purtroppo serve a ben poco.