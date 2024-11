Ladri entrano in un’abitazione al secondo piano. Carabinieri sul posto

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Furto al parco Emily, in via Fuga. I ladri hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento al secondo piano di uno dei condomini del parco stesso, alle prime ore della sera di qualche giorno fa. La dinamica precisa del fatto al momento resta sconosciuta. A quanto pare, i proprietari di casa si sono accorti di essere stati vittime dell’ennesimo atto criminale accaduto in zona, soltanto a cose avvenute. Hanno immediatamente allertato i carabinieri della locale stazione per la denuncia e gli adempimenti del caso. Sempre in questi giorni si sono registrati anche diversi tentati furti al parco Speranzas sul viale Carlo III.