Si fingono poliziotti per svaligiare la villetta. Il metodo per fregare i passanti durante il blitz

SUCCIVO – Colpo a segno in un’abitazione in via Trivio del Castagno a Succivo nelle scorse ore. A finire nel mirino di tre malviventi è finita una villetta situata nel pressi della scuola materna.

A quanto pare la zona in questione già nelle scorse settimane sarebbe stata teatro di diversi furti in appartamento e danni alle automobili in sosta.

I malviventi sarebbero poi fuggiti a bordo di un’auto di colore blu, ma non solo. I ladri, infatti, erano travestiti da poliziotti, con tanto di paletta, in modo da non destare sospetti nel momento in cui le auto passavano dinanzi all’abitazione