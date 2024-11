Ladri in azione nella villa di ex finanziere: indagini in corso

Frazione di Teano sotto shock. Si teme una nuova ondata di raid come quella già vissuta ad inizio anno

TEANO (Elio Zanni) – Un nuovo episodio di furto ha scosso la tranquillità di Casafredda, frazione di Teano. La vittima, un ex ufficiale della Guardia di Finanza, è stata presa di mira da malviventi nella serata di ieri, 9 novembre 2024. Secondo le testimonianze raccolte, un vicino di casa ha notato delle figure sospette muoversi all’interno dell’abitazione e ha immediatamente allertato il proprietario, che era assente. All’arrivo dei primi soccorritori, i ladri si erano già dileguati, approfittando probabilmente di un «palo» posizionato nelle vicinanze.

Per fortuna il proprietario di casa, A.J. persona stimata, avveduta e capace di prevedere meglio di altri certe cose, pare non avesse lasciato alla portata di eventuali intrusi soldi oppure oggetti di particolare valore. Meglio per lui, verrebbe da dire. Ma la gravità di una frazione – Casafredda – continuamente presa di mira dai malviventi rimane tutta. Come rimane tutta la gravità di una intera città, Teano, rastrellata giorno e notte da imprendibili balordi.

Non si vuole creare allarmismo (come insinuano e dicono persone che vorrebbero cucirci la bocca), ma la verità è che l’episodio si aggiunge ad una serie di furti che stanno preoccupando la comunità locale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e sono al lavoro per individuare i responsabili. I ladri si muovono in un certo modo, fanno il giro delle frazioni come percorrendo un tornante in discesa e l’intuito di chi scrive di cronaca da decenni suggerirebbe che poi si dileguino in una precisa direzione per abbandonare il loro quotidiano campo di battaglia.

Intanto, cresce la richiesta di maggiori controlli e di una maggiore presenza delle istituzioni sul territorio. La sensazione è che non bastino più i soliti posti di controllo istituiti a vale, ossia dopo, che i cittadini sono rimasti vittime dei malviventi. Ormai grazie a Dio il Comando vigili pullula di agenti, marescialli e capo in testa, nondimeno la Caserma dei carabinieri che per fortuna permane (spremo per sempre) in viale Italia a Teano, cosa si aspetta ancora prima di creare un servizio coordinato e interforze, magari chiamando all’appello anche la Polizia presente nelle città del circondario? Solo chi non è stato ancora colpito dai ladri sminuisce il fenomeno.