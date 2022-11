MONDRAGONE – Ladri in azione nella notte alla centrale idrovora del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, in località Mazzafarro a Mondragone. I banditi hanno distrutto il sistema di allarme e le telecamere a circuito chiuso, poi dopo aver forzato i portoni in ferro sono entrati nelle camere di manovra e hanno asportato le barre conduttrici di rame dai quadri elettrici ad alta tensione. Danni stimati in poco più di 100mila euro.