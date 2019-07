MACERATA CAMPANIA – La banda del traino è riuscita a mettere a segno un colpo stanotte nel Peter’s bar sito in via Matteotti, angolo via Madonna delle Grazie. Erano le 4 e 45 quando è scattato l’allarme. I malviventi hanno rubato due slot machines e il registratore di cassa, caricandoli su un camion. I ladri hanno scardinato la porta di ferro con una corda ed un gancio, usando lo stesso camion. Si sono poi dileguati.