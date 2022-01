VAIRANO PATENORA – Ladri in azione in un bar di via Bove a Vairano Patenora. E’ successo ieri notte. I banditi hanno forzato la porta di ingresso e portato via tutto quanto possibile compresa una slot machine. Il proprietario si è accorto solo stamattina di quanto accaduto mentre i malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce.