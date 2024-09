LADRI IN AZIONE. Nel mirino dei malviventi l’abitazione di un noto professionista

L’uomo si è accorto dell’accaduto al suo rientro a casa

RIARDO – Furto in un’abitazione di Riardo ai danni di un professionista del posto. I ladri hanno scassinato un balcone guadagnandosi l’entrata in casa e portando via quanto di prezioso vi fosse custodito. L’allarme è stato lanciato dal professionista al suo rientro quando ha fatto l’ amara scoperta. Sul posto le forze dell’ordine che ora stanno indagando sull’accaduto per chiarire la dinamica dei fatti. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza al fine di identificare i responsabili