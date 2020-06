Ladri in azione nella scuola primaria. Svaligiato il magazzino

CAIANELLO – Ladri in azione nella scuola primaria La Piana in via Pescara a Caianello. Nella notte tra domenica e lunedì, i malviventi dopo essersi introdotti nella struttura hanno preso di mira il magazzino, scassinando la porta blindata. I collaboratori scolastici hanno scoperto quanto accaduto solo al mattino dopo, quando hanno lanciato l’allarme. Il materiale sottratto potrebbe attestarsi su diverse migliaia di euro. In via di quantificazione anche i danni, mentre i carabinieri stanno cercando di risalire ad eventuali immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili.