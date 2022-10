Ladri in azione: presi d’assalto abitazioni e garage

Anche in pieno giorno

SAN NICOLA LA STRADA – Ladri in azione nei garages di via Patturelli a San Nicola La Strada. A lanciare l’allarme i residenti della zona segnalando diversi episodi di furto negli ultimi due giorni. I ladri si sono intrufolati in piena notte nei sottoscala e nei garages rubando maggiormente all’interno delle vetture, portando via navigatori e stereo, mentre ad altre arrecando solo danni nella forzatura delle portiere per poi non portare via nulla. Sempre a San Nicola invece in via Da Vinci si sono registrati furti in abitazioni, in particolare a pian terreno, in pieno giorno.