Ladri in azione ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Ecco cos’hanno rubato

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Banda di ladri esperti mette a soqquadro una proprietà e porta via attrezzi e bici. Qualche giorno fa in via Leopardi alle 6 del mattino, dei furfanti si sono introdotti in una proprietà portandosi via attrezzi da lavoro, e una bicicletta costosa. L’azione criminale è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della proprietà, i malviventi erano a bordo di un veicolo Piaggio Porter, su cui hanno caricato la refurtiva.

La vittima del furto ha denunciato alle autorità l’accaduto ma sui social chiede aiuto per recuperare la bici, ecco l’appello di Francesco D.”Mercoledì 7 intorno alle 6 del mattino c’è stato un furto in Via Leopardi. I ladri, Che sono stati ripresi da telecamere, hanno agito usando un Piaggio Porter (Tipo da ferrivecchi) con cabina grigia e sponde posteriori rialzate verdi. Hanno portato via attrezzi elettrici da lavoro di marca, seminuovi e custoditi in valigette: Makita, Hitachi ecc. In più hanno preso una bicicletta a pedalata assistita Orbea, di cui allego la foto. La differenza è che attualmente monta una forcella ammortizzata. Se qualcuno la vede è pregato di contattarmi.”