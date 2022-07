Ladri in azione. Rompono il vetro e rubano bagagli dall’auto di una famiglia in partenza per le vacanze 27 Luglio 2022 - 19:18

SAN TAMMARO – Brutta disavventura per una famiglia di San Tammaro. Pronti per le vacanze, ladri rubano le valigie. Avevano preparato i bagagli con tutto il necessario per trascorrere qualche giorno di vacanza con le loro bambine ma qualcosa è andato storto. Rotto il lunotto posteriore, ignoti hanno rubato i bagagli e costretto la famigliola a rinviare la partenza. Le vittime sono riuscite a recuperare i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona nei quali si vede un’Alfa Romeo 156 nera avvicinarsi alla propria auto.