VAIRANO PATENORA – Nella notte tra domenica e lunedì in via Castel Volturno a Vairano Patenora, dei banditi hanno rubato il furgone delle consegne da una ditta di distribuzione di bombole GPL. Dal piazzale hanno portato via il mezzo, un Renault Kangoo vuoto. Il proprietario si è accorto della mancanza del veicolo solo stamattina ed ha sporto denuncia alle forze dell’ordine.