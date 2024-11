Ladri in azione: svaligiata la casa di un noto politico

Investigatori al lavoro al fine di risalire ai responsabili

SANTA MARIA LA FOSSA – Furto, nel tardo pomeriggio di sabato, in un’abitazione su corso Umberto a Grazzanise. Nel mirino dei malviventi l’abitazione di un politico del posto. La banda ha atteso che i proprietari lasciassero l’abitazione ed una volta accertatisi che non c’era più nessuno sono entrati in azione. Scavalcata la ringhiera del giardino e utilizzato un palo di ferro hanno forzato il portoncino d’ingresso mettendo in pochi minuti l’abitazione a soqquadro. Al rientro la famiglia ha fatto la triste scoperta e ha allertato immediatamente le forze dell’ordine. Il bottino si sfiora i 3mila euro. Investigatori al lavoro al fine di risalire ai responsabili