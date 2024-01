Ladri in casa del pentito di camorra: rubati mobili e non solo

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Casa del pentito di camorra Donato Pagliuca messa a soqquadro da ignoti.

La notizia è trapelata solo questa mattina, ma il fatto sarebbe accaduto nella notte tra il 24 ed il 25 gennaio scorso, quando diverse persone si sarebbero introdotte nella casa in cui abitava prima del suo arresto, Donato Pagliuca, ex affiliato al clan Fragnoli/Pagliuca/La Torre di Mondragone, divenuto nel 2016 collaboratore di giustizia.

A dare l’allarme, giovedì mattina, alcuni familiari di Pagliuca che avevano notato che la porta d’ingresso dello stabile in questione era stata divelta.

I malviventi avrebbero portato via dei mobili, la rubinetteria presente in bagno ed in cucina, qualche oggetto e vari suppellettili. Non si scarta l’ipotesi che il gesto potrebbe essere stato compiuto da balordi che si aggirano nella zona dell’ex macello, luogo in cui si trova l’abitazione di Pagliuca attualmente disabitata.