Ladri in casa mentre i proprietari dormono: ondata di furti, caccia ai banditi

In un caso i malviventi sono stati messi in fuga dai padroni di casa.

FALCIANO DEL MASSICO. Si sono introdotti in due distinte abitazioni, nelle ore notturne ed in presenza dei padroni di casa. I due episodi sono avvenuti a Falciano del Massico, zona tra via Vellaria e piazza San Pietro. Il primo colpo è stato messo a segno ai danni di un’anziana donna, alla quale i banditi hanno portato via oggetti d’oro.

Il secondo episodio, invece, ha visto i malviventi messi in fuga dai proprietari. Due casi che hanno causato preoccupazione e senso di insicurezza tra i residenti.