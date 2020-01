CELLOLE – Ladri in azione in una villetta sita a Baia Domizia sud. I malviventi sono entrati di notte in casa ed hanno portato via gli alimenti stipati nel frigorifero, ben rifornito dai proprietari. Hanno lasciato tv ed elettrodomestici. I proprietari di Napoli dell’abitazione, si recano nella villetta durante il fine settimana; stavolta hanno trovato il portone forzato e il frigo vuoto.