PIETRAMELARA – Ripresi dalle telecamere mentre penetravano in un’abitazione. E’ accaduto questa notte quando i malviventi sono stati ripresi dal circuito di videosorveglianza predisposto per la sicurezza di un’abitazione di Pietramelara. Ancora non è chiaro se la banda sia riuscita o meno a portare a termine la sua azione criminale, fatto sta che i cittadini sono preoccupati per la loro incolumità e chiedono maggiori controlli.