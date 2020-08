TEANO – Un furto in piena regola, quello compiuto ai danni di un’azienda che si trova lungo la statale Casilina, nel comune di Teano. Un gruppo di malviventi si è intrufolato all’interno dello stabile, portando via di tutto: mobili, arredi attrezzature e addirittura le sedie e le poltrone degli uffici. Questa mattina, i proprietari dell’azienda, giunti sul posto di lavoro hanno dovuto chiamare le forze dell’ordine per presentare denuncia.