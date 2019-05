Ladri tentano di entrare nella casa del sindaco

CASAPESENNA (Lidia e Christian de Angelis) – Ladri tentano di introdursi nell’abitazione del neo sindaco Marcello De Rosa. Ieri notte intorno alle 02:30 circa, tre banditi hanno cercato di scavalcare la recinzione dell’abitazione del primo cittadino, con all’interno la famiglia dello stesso.

Fortunatamente dopo il sequestro subito nel 2014 a danno della famiglia De Rosa, vi è l’antifurto collegato con la Prefettura, che è immediatamente scattato, mettendo in fuga i tre delinquenti. Le immagini di sorveglianza dove si vedono tre uomini incappucciati aggirarsi a piedi nel vialetto esterno l’abitazione, poi uno dei tre cerca di scavalcare il muro, e in quel momento è scattato l’allarme, ora sono al vaglio degli inquirenti per identificare i tre balordi. Tanta la paura, ma nessun danno o conseguenza per la famiglia De Rosa.