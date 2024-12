Ladri tentano di rubare l’Audi dell’attore di “Gomorra” Marco D’Amore

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Alle prime luci dell’alba ignoti tentano di rubare l’Audi di Marco D’Amore, il noto attore e regista, diventato famosissimo in seguito alla serie di Gomorra.

L’uomo aveva parcheggiato l’auto sotto casa, in via Milano. Non si esclude che i malviventi l’abbiano pedinato ed abbiano atteso il momento giusto per entrare in azione.

Il colpo però è saltato per cause che ancora non sono accertate. È stato lo stesso D’Amore a rendersi conto dell’accaduto ed allertare le forze dell’ordine. Sul posto una volante della polizia che ha rilevato che la macchina era stata aperta e diversi segni di effrazione.

Ennesimo caso di furto d’auto nel cuore della città.