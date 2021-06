MACERATA CAMPANIA – Hanno tentato di rubare un’auto, ma qualcosa è andato storto.

Una banda di malviventi, questo pomeriggio, ha tentato di portare via una Toyota Yaris, in via Gramsci, ma durante il colpo i ladri sono stati costretti a dover abbandonare la vettura nel mezzo della strada, bloccando la circolazione del traffico.

I residenti hanno allertato i carabinieri, ma al loro arrivo, dei malviventi non c’era più traccia.