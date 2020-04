Ladri usano una Fiat Punto come ariete per distruggere il negozio, ma sono costretti alla fuga

Il piano geniale, però, non è riuscito perché…

SAN TAMMARO (red.cro.) – Ennesimo raid al negozio di elettronica Futur Games. I malviventi, questa notte, hanno provato ad entrare all’interno del locale che si trova su via Nazionale Appia utilizzando una Fiat Punto grigia come ariete. In pratica, facendo retromarcia hanno colpito l’ingresso per poter intrufolarsi nel negozio. Il piano geniale, però, non è riuscito perché la vettura non è stata capace di distruggere la porta blindata, che ha contenuto l’urto.