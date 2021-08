Ladro d’auto in trasferta a Rimini arrestato dai carabinieri

E’ stato il proprietario dell’Audi A3 ad accorgersi del tentativo di furto

CASERTA Avrà sicuramente pensato che una “trasferta” sulla riviera romagnola gli avrebbe fruttato di più. Per tale ragione, un 23enne originario di Caserta ma residente a Prato, è stato arrestato in flagrante nella notte di Ferragosto a Rimini, per il tentato furto di un’Audi A3. Come riportato da Riminitoday è stato proprio il proprietario dell’auto ad accorgersi del tentativo di furto e ad allertare i carabinieri che hanno poi arrestato il giovane ladro.