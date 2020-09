CASERTA – Con 30 euro di salmone sotto braccio ha provato a saltare le casse ma ha trovato il vigilantes del supermercato a bloccargli la via di fuga. E’ successo ieri pomeriggio, poco dopo le 19, in un supermercato di via degli eroi di Rodi, a Spinaceto. In manette per rapina impropria un 30enne casertano.