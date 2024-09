L’affondo di Forza AVERSA: “Dall’esito delle elezioni da oggi l’amministrazione ha prodotto ero di zero”. Giunta in carica dal 24 luglio e non ha fatto neppure una delibera

Loading...

Il comunicato stampa dei coordinatori del movimento civico Michele e Paolo Galluccio

AVERSA (COMUNICATO STAMPA) – “In 40 giorni la montagna non ha partorito nemmeno un topolino”.

A dirlo i coordinatori di Forza Aversa Michele e Paolo Galluccio in riferimento all’assenza di delibere di giunta. “Il 24 luglio scorso è stata nominata la nuova giunta e, a oggi, non c’è stato alcuna delibera. Il lavoro dell’esecutivo è chiaro: zero delibere prodotte. Nessun atto di indirizzo. Niente di niente”. E continuando: “Nessuna delibera è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del sito del Comune di Aversa e dato che un’amministrazione parla per atti (che, tra l’altro, come prevede la legge devono essere pubblicati tempestivamente) significa che la giunta non ha prodotto nulla. Delle due, l’una: o la nostra Città è perfetta così com’è e non c’è bisogno di alcun atto deliberativo, o gli assessori hanno preferito trascorrere il mese di agosto in ferie lasciando Aversa senza esecutivo”. Michele e Paolo Galluccio si rivolgono, poi, direttamente al sindaco Francesco Matacena: “A questo punto, caro sindaco, non sarebbe meglio risparmiare circa 40mila euro (questo è costo delle indennità degli amministratori comunali al mese) e destinarli alle casse comunali, piuttosto che farli finire nelle tasche degli amministratori? Siamo pronti a fare delle proposte, ma di certo che sono sotto gli occhi di tutti le carenze di iniziative sociali, eventi culturali estivi per chi è rimasto in città e tante altre iniziative di cui la città ha bisogno”.

Loading...